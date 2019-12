Tramonti, weekend dell’Immacolata con “Magie al Convento”

Tramonti inaugura le festività natalizie con le Magie al Convento. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Tramonti, avrà come location il magnifico Chiostro del Convento di San Francesco, situato nella frazione di Polvica. Un weekend dell’Immacolata veramente speciale, che garantirà un clima magico sia ai grandi che piccini. Nei due giorni infatti ci saranno i mercatini di Natale con varie esposizioni, con la possibilità di degustare le tipicità locali preparate durante le feste, oltre ad accompagnare la serate con vino e castagne offerti dalla Pro Loco. Per i bambini ci saranno vari momenti di animazioni da non perdere.

Sabato 7 dicembre (dalle ore 16 alle 21) si potrà assistere alle performance teatrali dell’Associazione Nuovi Orizzonti e vivere il calore del natale con le note del coro Reghinna Pacis. Ci sarà inoltre l’animazione per i più piccoli, in attesa dell’arrivo Babbo Natale, che approderà alla sua casetta, dove i bambini potranno divertirsi. A fare da cornice a queste installazioni, ci sarà la neve artificiale, che renderà ancora più suggestivo ed incantevole la location. Il giorno dell’Immacolata, Magie al Convento ospiterà i consueti mercatini di Natale (dalle 11 alle 21), mentre dalle ore 16 saranno protagonisti ancora i più piccoli, tra animazioni con clown e il teatro dei burattini.