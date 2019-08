Tramonti, “La Contrada in Festa” a Corsano esalta i sapori antichi

Nella frazione di Corsano torna “La Contrada in Festa” il 7 e 8 agosto, in due giorni di genuina enogastronomia e musica. La contrada anche quest’anno scommette sulla riscoperta dei sapori del passato, un’esperienza enogastronomica assolutamente da provare, in cui vengono combinati prodotti di eccellenza: protagonista delle serata sarà il ritrovato pomodoro “Re Fiascone” del 1878, ingrediente artefice della Pizza Margherita, l’immancabile Fior di Latte di Tramonti e soprattutto la panificazione con grani secolari. Il percorso sarà allietato da gruppi e artisti locali, con vari generi musicali: mercoledì 7 agosto ad esibirsi saranno Vincenzo Romano e Uhanema Orchestra, Alfonso Manzi e Costa dp, mentre giovedì 8 agosto Alfonso Manzi, ‘a Paranza r ‘o Tramuntan, Piervito Grisù animeranno la festa.