Tramonti, torna al Convento S. Francesco la Rassegna Musicale

Torna a Tramonti la Rassegna Musicale per le scuole medie di 1° grado e per i licei musicali della Regione Campania, in memoria di Aurelio Giordano, che ha prodotto pagine sonore inedite e come direttore d’orchestra, saggista conferenziere, musicologo e ha profuso un grande impegno per divulgare il suo pensiero sulla musica intesa come sintesi di suono, natura, psiche e spirito. Organizzato dall’Associazione Relazioni Etniche “Aurelio Giordano”, presieduta da Franco Nuschese, l’evento, patrocinato dal Comune di Tramonti, si svolgerà presso il Convento San Francesco, nella frazione di Polvica, il 18 aprile, a partire dalle 10. Giunta alla QUINTA edizione, con la direzione artistica del maestro e sacerdote Paolo Saturno, la kermesse metterà in competizione i partecipanti, che dovranno esibirsi in un brano musicale della durata massima di 15 minuti. Un’iniziativa, questa, che vuole essere anche un evento di incontro tra scuole attraverso la musica, che per sua natura è relazionale e pertanto dà il meglio di sé nel momento in cui è eseguita in pubblico e fruita in compagnia.