Tramonti, raccolta di sangue con “I Colibrì”: diventa l’eroe nella vita di qualcuno

La pubblica assistenza “I Colibrì” ha organizzato una raccolta di sangue a Tramonti, in collaborazione con Avis Comunale Salerno, per venerdì 27 marzo dalle 8 alle 10.30, in piazza Treviso a Polvica (davanti al Comune). I volontari hanno messo a disposizione un numero telefonico sopra per evitare assembramenti, prenotare la propria donazione. In questo momento di diffusione del coronavirus, donare il sangue può essere un gesto importante per salvare gli altri: per dare il proprio contributo dovranno presentarsi nelle fasce orarie indicate dai volontari, muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria. Donare il sangue può farti diventare l’eroe nella vita di qualcuno.