Tramonti: Tutto pronto per la VI edizione della Rassegna Musicale dedicata ad Aurelio Giordano

A Tramonti, presso la Casa del Gusto, in Frazione Polvica, in data 15/04/2019, ore 09:30, avrà luogo la VI Edizione Rassegna Musicale organizzata dall’Associazione Relazioni Etniche “Aurelio Giordano”, presidente Franco Nuschese, direttore artistico Maestro Sac. Paolo Saturno. L’evento, di straordinaria importanza, coinvolgerà studenti di scuole medie e licei della Regione Campania in varie esibizioni musicali.

La rassegna musicale è un evento che viene organizzato ogni anno in ricordo di Aurelio Giordano – che si è occupato giornalisticamente degli emigranti di Tramonti e in particolare dei pizzaioli – da sua moglie Rita Fierro. Una bellissima iniziativa.