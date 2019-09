Tramonti domenica una giornata legata alle tradizioni per “Borghi Autentici d’ Italia”

Tramonti, Costiera amalfitana Il giorno 29 Settembre in occasione della giornata Borghi Autentici d’Italia, il Comune di Tramonti in collaborazione con l’Associazione 13 Borghi e la Pro Loco di Tramonti, organizza una giornata di promozione del territorio relativamente alle tradizioni e ai sapori autentici delle nostre eccellenze.

Il programma è stato creato per valorizzare il Territorio e consentire la conoscenza approfondita dello stesso tramite Sentieri Trekking, visite guidate e degustazioni.

La giornata si concluderà AL Convento San Francesco di Polvica con inizio alle ore 19:30 con la degustazione di prodotti tipici e abbinamenti gastronomici dei Ristoranti del territorio accompagnati dai Vini DOC delle Cantine di Tramonti.

Con l’occasione ringraziamo l’Associazione Borghi Autentici d’Italia e il Comune di Tramonti che ha collaborato nella realizzazione dell’Evento.