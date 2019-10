Tramonti, corso di reclutamento per “I Colibrì”

Il prossimo 3 novembre, alle 18.00, presso l’aula consiliare del comune di Tramonti, la Pubblica Assistenza “I Colibrì” Costa d’Amalfi, presenterà il corso di formazione per aspiranti volontari. Protezione Civile, Primo Soccorso, antincendio boschivo, radiocomunicazioni e tanto altro saranno gli argomenti trattati nel percorso formativo.

“Per entrare nella nostra associazione – dichiara il Presidente Alessandro Miccio – non occorre essere dei Rambo o avere particolari attitudini o caratteristiche fisiche. Le tante e diverse iniziative messe in campo in questi primi due anni di vita della nostra realtà hanno dimostrato che, chi vuole fare volontariato, ha tutte le possibilità per esprimere le proprie passioni e le proprie attitudini senza differenza di sesso, età o costituzione fisica. Anche persone con disabilità possono trovare, come già accade, la propria dimensione e il proprio ruolo, per noi importantissimo. Poco o tanto che sia, ognuno può mettere a disposizione della collettività parte del proprio tempo libero contribuendo alla crescita solidale della nostra comunità. Invitiamo tutti a partecipare alla presentazione del nostro corso di formazione per prendere coscienza diretta dell’universo del volontariato e del mondo de “I Colibrì””