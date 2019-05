Tramonti: Anche quest’anno “Leggere che passione”. Martedì 21 la premiazione

Quest’anno è ritornato all’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Tramonti, il progetto scolastico “Leggere che passione”, che coinvolge tutte le classi. Tutte le categorie, dai più piccoli, i pulcini, ai più grandi, sez. giovani, si sono dovuti cimentare nella ricerca e lo sviluppo di una tematica molto cara al territorio di Tramonti: il riciclo. Gli alunni hanno dovuto raccontare attraverso storie, esperienze, letture, ricerche come da ogni ‘cosa rinasca cosa’ e come, di conseguenza, sia importante selezionare i rifiuti affinché possano ritrovare nobiltà in una nuova vita.

Martedì 21 maggio, alle 9.30, nella sala consiliare del comune, si terrà la premiazione del progetto.

Saranno presenti alla premiazione il dirigente scolastico Luisa Patrizia Milo, il sindaco Antonio Giordano, la referente del progetto, Luisa Guastatore, il maestro di musica Franco Vastola, che intratterrà con i suoi alunni con un po’ di musica la cerimonia ed infine Yuri Buono, giornalista e poeta che interverrà all’evento.

Alle 10 saranno premiati gli alunni vincitori della manifestazione nelle diverse categorie, dai più piccoli, i pulcini, ai più grandi, sezione giovani. Per questa edizione del concorso, gli alunni si sono cimentati nella ricerca e nello sviluppo di una tematica molto importante: la gioia di muoversi. I ragazzi hanno raccontato, attraverso storie, esperienze, letture e ricerche l’importanza dello sport e del movimento fisico.