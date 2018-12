Tramonti, il 9 dicembre ritorna a Gete la XIII edizione de “Il mosto che diventa vino”

Ritorna domenica 9 dicembre a Tramonti l’annuale kermesse dedicata al vino per la XIII edizione. La manifestazione nel corso degli anni sta assumendo un ruolo essenziale nella promozione storica, turistica ed enogastronomica del territorio del Polmone Verde della Costa d’Amalfi. Tema cardine dell’evento è “Conoscere la propria storia: dalla famiglia Bolvito ai giorni nostri”, in cui si approfondirà il tema storico delle famiglie di Tramonti. Il momento culturale si protrarrà con la presentazione dell’opera n.8 dell’Antologia di Tramonti, dal titolo “Giovan Battista Bolvito. Aspetti e temi di un erudito napoletano del secolo XVI”, una tesi in Storia Moderna della dott.ssa Martina Tufano.

L’accoglienza degli ospiti nella location della Capella Rupestre della frazione Gete, avrà inizio alle ore 10.30, mentre l’evento si aprirà alle 11. I saluti del sindaco di Tramonti Antonio Giordano e il prof. Domenico Taiani, saranno seguiti dal convegno coordinato dal giornalista de Il Mattino, Mario Amodio, in cui interverranno il sindaco di Furore e Coordinatore regionale Associazioni Città del Vino Raffaele Ferraioli, il dott. Donato Sarno, del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, l’autrice dell’opera Martina Tufano e il prof. Alfonso Tortora, Docente di storia moderna all’Università degli Studi di Salerno. Il convegno si concluderà con una ricca degustazione dei prodotti tipici locali, accompagnati dai vini storici.