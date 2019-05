Domenica 26 maggio, ore 9:30-18

TORRI E TORRIERI

Speciale visita guidata sul tema delle torri di avvistamento anticorsare vicereali. In compagnia di Riccardo Iaccarino, archeologo, evocheremo il tempo in cui i torrieri scrutavano il mare. Dal medioevo al XVI secolo, la quotidianità della vita dei soldati e il racconto di uno sbarco di pira ti.

Già sul sentiero, sarà possibile immergersi nella geografia del territorio di Massa Lubrense, con le sue torri a presidio della costa e calarsi nella sua storia. Arrivati a Ieranto, la Torre di Montalto, ci accoglierà dall’alto dei suoi cinque secoli. La costruzione di questi baluardi che ancora oggi si ergono a guardia del mare, ci darà anche modo di approfondire la genesi e l’evoluzione del torreggiamento costiero, con particolare riferimento alla Penisola sorrentina e scoprire le caratteristiche architettoniche e gli aspetti funzionali con un approfondimento sul servizio di vigilanza delle coste e sulla vita e la quotidianità dei soldati che le abitavano.

Costi:

Iscritti FAI/residenti nel Comune di Massa Lubrense €10,00 – Adulti €15,00 – Ragazzi (fino a 14 anni): €8,00 – Bambini (fino a 4 anni): gratuito – Famiglie: (2 adulti e 2 ragazzi): €28,00

Si consigliano: colazione a sacco, scarpe da ginnastica, acqua, cappello, macchina fotografica,costume da bagno, schermo solare.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (entro venerdì 24 maggio).

Per info e prenotazioni: 335 84 10 253

Disponibile in rete un saggio di Riccardo Iaccarino sulle torri costiere per chi ne volesse sapere di più: