E’ tornato il grande Tennis a Salerno

E’ cominciato, infatti, il 21 giugno il III° Trofeo Almerico Tortorella, Torneo Nazionale Open di Tennis che vede come location ideale il Circolo Le Querce e che porta in campo atleti provenienti da ogni parte d’Italia appartenenti alla seconda, terza e quarta categoria. Sport, quindi, ad alto livello che sta entusiasmando il folto pubblico presente che attendeva la giornata odierna con particolare interesse. Sono cominciate questa mattina, infatti, le sfide che vedono protagonisti gli oltre venti atleti di 2° categoria a livello nazionale: classe e bravura presenti sui campi in

incontri che porteranno all’attesa finale del 1° luglio.