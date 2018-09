Tornano le Zumba Sisters all’Oasi di Leo Food & Drink

Speciale appuntamento all’Oasi di Leo Food & Drink. Dopo il successo delle prime due serate, il terrazzo che ospita il chiosco sulla strada provinciale a Tramonti, in località Gete, ritorna ad ospitare le Zumba Sisters: con la musica dei Tramonti Sonica con i dj Nino e Peppe a creare una magica atmosfera musicale nella verdeggiante location, ci sarà una bella e divertente serata. L’evento all’Oasi di Leo Food & Drink, si aprirà con un aperitivo (alle 19) accompagnato con tanto di tappeto musicale, mentre dalle 22 ci sarà la serata dance. Sabato 22 settembre non prendere impegni: la notte è giovane e dall’Oasi di Leo ci sarà una serata allegra per tutte le età.