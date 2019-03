Torna il Premio Antonino Fiorentino Surrentum

Si terrà questo sabato 23 marzo alle ore 10 presso la chiesa dei Servi di Maria di Sorrento il premio Antonino Fiorentino Surrentum.

Per l’edizione 2019 verranno consegnati sei riconoscimenti ad altrettanti personaggi della storia di Sorrento che hanno contribuito alla qualificazione dell’immagine del territorio con la propria attività nell’ambito del turismo, dell’arte e della cultura.

Due riconoscimenti vanno alla memoria di Benedetto Stragazi e Gaetano Mascolo. Gli altri premiati sono Paolo Durante, Salvatore Cangiani, Mario Damiano. Un riconoscimento speciale anche per la Congrega dei Servi di Maria. Gli altri premi, per la preziosa collaborazione alla rivista Surrentum saranno conferiti a Nino Aversa, Sergio Tofani, all’hotel Corallo, all’hotel Continental alla Società Sorrento Mare che gestisce il servizio dell’ascensore per la spiaggia San Francesco e il porto e allo stabilimento balneare Marameo.

Nel corso della manifestazione verrà presentato un opuscolo dal titolo “Gaetano Mascolo, l’arte della sorrentinità”, a ricordo di un uomo che ha lasciato una testimonianza indelebile attraverso le sue opere. Alla manifestazione interverranno il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo ed il priore della Confraternita dei Servi di Maria Diodato Morvillo.