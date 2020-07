Torna la Birra Ravello Cup, grande attesa per la quinta edizione

In un momento triste e difficile per il nostro territorio e non solo, la voglia di sport, cultura e riscoperta dei nostri luoghi non cala. Il Birra Ravello Cup, con un’offerta sempre più ampia, ritorna prepotentemente per regalare alla Costiera tutta momenti di aggregazione.

Giunti ormai alla quinta edizione, il gruppo costiero, capeggiato dall’associazione ravellese Rebellum, vuole ripetersi e soprattutto affermarsi mirando alla crescita sociale e, con soluzione di continuità, protrarsi anche lungo tutta la stagione invernale.

Gli appuntamenti abbracceranno sia l’ambito sportivo, e quindi più competitivo, che quello ludico e ricreativo. Al centro del progetto vi sarà anche il rispetto dell’ambiente e la cura del nostro patrimonio. Si punta molto sugli under 16, protagonisti assoluti delle giornate culturali e dei laboratori creativi, il cui scopo principale sarà quello di riscoprire le bellezze della nostra terra imparando a curarla e preservarla.

L’organizzazione sarà anche supportata da specialisti in medicina, verrà infatti confermata la lotta al doping, che verrà poi integrata dalla possibilità per gli atleti di partecipare ad incontri di sensibilizzazione ad una giusta e sana alimentazione.

Tutte le novità verranno man mano svelate sui canali social. Si invitano quindi tutti gli interessati a seguire le pagine Birra Ravello Cup che torneranno ad essere attivissime.

Ad aprire le danze vi sarà il Torneo di Tennis, che verrà ospitato a Ravello presso il nuovissimo impianto di Viale Wagner. E ancora calcio a 11, calcio a 5, calcio tennis, scacchi, atletica, giochi di carte, gara di canto e molto altro ancora. Il progetto sarà itinerante e abbraccerà numerosi comuni della Costiera.

Presentazione ufficiale prevista per il prossimo 20 luglio alle ore 18 presso i Giardini del Monsignore situati a Ravello alle spalle del Duomo.

Chi ama lo sport, la cultura e la Costiera amerà il Birra Ravello Cup.

Per ogni info e delucidazione saranno contattabili le pagine social dedicate.