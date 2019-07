Torna Birra in Piazza a Campinola

Torna l’appuntamento estivo con la Birra in Piazza a Campinola di Tramonti. Ritorna in Piazza Chiesa San Giovanni Battista l’evento organizzato dai giovani della frazione, che quest’anno avrà luogo nel primo weekend di agosto. Tanti ragazzi sono al lavoro in questi giorni per offrire una manifestazione di sicuro divertimento, ricco di sorprese e tante bontà per gli amanti della birra, che sarà la protagonista assoluta di queste serate.

Le birre artigianali saranno accostate a proposte gastronomiche realizzate con prodotti made in Tramonti, ovvero l’agribruschetta e l’immancabile panino del macellaio. Il menù si chiuderà poi in dolcezza con una buonissima zeppola calda, realizzata artigianalmente al momento. L’evento sarà animato musicalmente nelle due serate con dj set e le performance degli artisti Margot (3 agosto) e I Medina Band (4 agosto), mentre gare di beer pong ed altri beer games, accaloreranno la piazza con sfide avvincenti e divertenti in cui si potranno vincere fantastici premi.