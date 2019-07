Ton Pret a Cava de\'Tirreni illustra la sua arte

Venerdì 5 luglio alle 19.30 , presso Proposte Lab di Cava de’Tirreni si terrà una conferenza dell’ artista olandese Ton Pret su come il design incontra l’ arte . L’incontro voluto dal Direttore artistico Antonio Perotti è una occasione per ascoltare,da uno degli artisti internazionali di più grande richiamo,il suo modo di creare e concepire l’arte.

Considerato tra i 10 designers più famosi al mondo, Ton Pret esprime, con uno stile molto personale, la positività del colore attraverso un’esplosione di sentimento e passione che trasporta l’artista in una realtà onirica dove la sua inesauribile fantasia trova nuove fonti di ispirazione.

Le sue opere sono esposte al Beurs van Berlage di Amsterdam, la Fortezza da Basso di Firenze, il Rijksmuseum di Amsterdam, il Museo di Ascona, il museo del Louvre a Parigi, Barcellona e Il museo Kunsthal di Rotterdam.

Nel 2017, l’incontro con Colaci Emilio lo porta a sperimentare e confrontare la sua vena creativa con la misurazione del Tempo. Ne scaturiscono delle opere d’arte che coniugano l’essenzialità del movimento delle ore con l’esplosione incredibilmente fantasiosa delle sue figure.

Antonio Di Giovanni