Ti Sposo Ercolano 2018 un’edizione tutta nuova, vi aspettano domani martedì 25 settembre alla conferenza stampa per la presentazione

Ti Sposo, il salone campano dell’alta moda sposa e non solo! Domani, martedì 25 settembre ore 11.00 presso Villa Campolieto Corso Resina 283, Ercolano, vi aspetta la conferenza stampa di presentazione dell’evento ti Sposo Ercolano 2018.

L’evento sarà dal 29 Settembre al 7 Ottobre 2018 presso Villa Campolieto in Corso Resina, 283 Ercolano (NA) con tante sorprese!

Ad anticipare le nuove tendenze non solo per gli abiti ma per tutto quello che riguarda il mondo delle nozze sono in corso i preparativi per l’apertura del Salone

“Ti Sposo…” Edizione 2018

più di 100 aziende ognuna delle quali presenta anche più marchi, per gli sposi oltre 1.000 abiti in esposizione e oltre 500 presentati durante le sfilate che si alterneranno sulla passerella durante i fine settimana, nove giorni ricchi di suggerimenti, novità e personaggi dello spettacolo, tante le proposte per addobbi floreali, viaggi di nozze, ricevimenti, torte nuziali, liste di nozze, abiti per lo sposo, sposa e per gli invitati, partecipazioni, bomboniere, arredamento e molto altro.