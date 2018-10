THE YOUNG SORRENTINO AL CONTINENTAL.

Carlo Scala e Desirè Marino da sempre mecenati e munifici amanti della cultura e dell’arte aprono le porte del loro salotto per incontrare Italo Moscato. Lunedi 22 ottobre 2018, alle ore 17.00 presso l’albergo Continental di Sorrento, sarà presentato il volume The young Sorrentino. Il ragazzo vissuto su una panchina di Italo Moscati.

Il successo di Paolo Sorrentino cresce a ogni film. Dal Premio Oscar per “La grande bellezza” fino ai più recenti “Youth – La giovinezza” (con Michael Caine e Harvey Keitel) e “The Young Pope” (realizzato per Sky e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia), i suoi film richiamano l’attenzione e spesso dividono pubblico e critica. Già con “Il divo” (2008) era cominciata la nuova fase per un regista che è oggi tra i pochi autori italiani di rilevanza internazionale, dopo non solo i maestri Visconti e Fellini, ma anche dopo la generazione dei Bertolucci, Cavani, Taviani, Montaldo, Petri, Bellocchio. Italo Moscati ci restituisce in questo libro la storia, intensa e carica di spunti, della carriera di Sorrentino: le tappe, gli incontri e i dialoghi personali avuti in più occasioni con questo grande esponente del cinema italiano.