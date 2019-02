“THE MEDITERRANEAN WAY”. DA ANCEL kEYS ALLA DIETA MEDITERRANEA. ROSANNA COPPOLA

La Dott.ssa Rosanna Coppola, biologa nutrizionista, nel ciclo di conferenze organizzate dall’UNITRE di Piano e Patrocinate dal Comune di Piano di Sorrento, terrà conferenza “sulla strada mediterranea” della nutrizione. Quella inserita nel patrimonio mondiale umanità UNESCO. a Presentare l’incontro sarà la Dott.ssa Marialaura Gargiulo, mercoledi 20 febbraio 2019 alle ore 17.00 presso la sala delle associazioni della biblioteca comunale di Piano in via delle rose.

Rosanna Coppola, in una cortese intervista concessa agli inviati di Positanonews, ha preannunciato che la sua conversazione focalizzerà l’attenzione, non tanto sulle valenze nutrizionali, che tutti conosciamo, ma anche sulle valenze sociali e ambientali, intese come tutela del paesaggio, delle tradizioni, dell’identità culturale.