The International Summer Music Festival and Masterclass of Sorrento. Personaggi, interpreti e protagonisti della Grande Musica Classica

Il suggestivo scenario del Chiostro di S. Francesco apre nuovamente le porte ai grandi eventi ed alla grande musica, con la XII edizione di “Sorrento Classica”, il festival e masterclass musicale internazionale estivo di Sorrento, firmato dalla direzione artistica del M° PAOLO SCIBILIA ed organizzato dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento e dal Comune di Sorrento (nella persona del Sindaco, Avv.to Giuseppe Cuomo), all’interno del programma ufficiale degli eventi della Città di Sorrento “Sorrento incontra – La luce dei Luoghi”- direttore artistico Mvula Sungani. Conduce Giuliana Gargiulo Collaborano inoltre: Regione Campania, Azienda di Soggiorno e Turismo, Sorrento Fondazione, Odine dei Frati Minori, istituzioni ed aziende locali.. Sei gli appuntamenti previsti, tutti alle 21.15 (ad eccezione del ““Midnight Candelight Concert” del 5 agosto, con inizio alle ore 22.,15). Inaugura il 26 luglio, il pianista MAURIZIO MASTRINI (l’unico pianista al mondo che suona la musica “al contrario” ed ai massimi livelli del concertismo internazionale) e “NUOVA” MONTENEGRO ORCHESTRA, diretta dal M° P+AOLO SCIBILIA. Sarà eseguito eccezionalmente l’integrale dell’album discografico “Essential” (MP&C International Music Recordings) nella versione per pianoforte e orchestra; 29 luglio, AIMAN MUSSAKHAJAYEVA – violinista (“Sibelius”,“Tchaikovsky”,“Paganini” Awards – Deutsche Grammophon Records Artist), spesso al fianco dei grandi Vladimir Askhenazy e Mischa Maisky. In duo con la pianista SARA ASSABAYEVA eseguirà“Virtuosismo e Belcanto”, celebri brani virtuosistici di Franck, Saint Saens, De Sarasate, Massenet, Bizet, De Falla; 31 luglio e 2 agosto si esibiranno gli ALLIEVI E GIOVANI TALENTI DELLA SORRENTO CLASSICA INTERNATIONAL SUMMER MUSIC MASTERCLASS, provenienti dai corsi di perfezionamento di violoncello, clarinetto, arpa, pianoforte e musica da camera, tenuti rispettivamente dai noti maestri Ilie Ionescu e Mariano Lucci (prime parti del Teatro S. Carlo di Napoli), Lucia Di Sapio (titolare unica della Cattedra d’Arpa del Conservatorio di Musica “S. Pietro a Majella” di Napoli), Rossella Palumbo e Paolo Scibilia (docenti di pianoforte M.I.U.R.); 4 agosto, presso la Chiesa di S. Francesco, recital di uno dei più grandi organisti dell’Est-Europa, VOLODYMYR KOSHUBA, “Artista Emerito” dell’Ex Unione Sovietica, attivissimo concertista e vincitore di numerosi primi premi internazionali. In programma “Grandi trascrizioni e brani originali della letteratura romantica per organo”; 5 agosto, (orario straordinario 22.15) conclude la rassegna il ““Midnight Candelight Concert” (Concerto di Mezzanotte a Lume di Candela), eseguito dalla prestigiosa’ prestigiosa’ ACADEMY OF SOLOISTS Kazhakistan State Chamber Orchestra, diretta da Gudni Emilsson. Solisti Aiman Mussakhajayeva, violinista, Marco Schiavo & Sergio Marchegiani – duo pianistico In programma, composizioni classiche di Kozeluch, Haydn e Mozart. Il direttore artistico del festival, Paolo Scibilia, così commenta l’iniziativa: “Sorrento Classica” arricchisce il prestigioso programma artistico e culturale della Città e la inserisce, a pieno titolo, nei circuiti dei grandi festival internazionali. L’alta qualità artistica degli interpreti e dei programmi assicurano da anni il successo dell’ iniziativa, fondono le armonie architettoniche del Chiostro di S. Francesco con quelle della grande musica e richiamano a Sorrento, numeroso, il pubblico sia competente che occasionale, perché se è vero che la bellezza ispira la musica aleggia da sempre nella nostra bellissima Terra”.

Ven. 26 luglio, ore 21.15

MAURIZIO MASTRINI – pianista

l’unico pianista al mondo che suona la musica “al contrario”

“NUOVA” MONTENEGRO ORCHESTRA

Paolo Scibilia – direttore

Integrale dell’album discografico “Essential” (MP&C International Music Recordings) nella versione per pianoforte e orchestra

Lun. 29 luglio, ore 21.15

AIMAN MUSSAKHAJAYEVA – violino

(“Sibelius”, “Tchaikovsky” e “Paganini” Awards, “Deutsche Grammophon Records Artist)”

SARA ASSABAYEVA – pianoforte

“Virtuosismo e Belcanto”: Frank, Saint Saens, De Sarasate, Massenet, Bizet, De Falla

Mer. 31 luglio, ore 21.15

Ven. 2 agosto, ore 21.15

TALENTI E MAESTRI DELLA “SORRENTO CLASSICA

INTERNATIONAL SUMMER MUSIC MASTERCLASS”

Programma da definire

(Ingresso libero)

Dom. 4 agosto, ore 21.15 – Chiesa di San Francesco

VOLODYMYR KOSHUBA – organo

(“Artista Emerito” dell’Ex Unione Sovietica)

Grandi trascrizioni e brani originali della letteratura romantica per organo

(Ingresso libero)

Lun. 5 agosto, ore 22.15 (orario straordinario)

“Midnight Candelight Concert” (Concerto di Mezzanotte a Lume di Candela)”

ACADEMY OF SOLOISTS Kazakh State Chamber Orchestra

Aiman Mussakhajayeva –violino

Marco Schiavo & Sergio Marchegiani – duo pianistico

Gudni Emilsson – direttore

“I Classici”: F.J. Haydn e W.A. Mozart

INFO

Inizio concerti ore 21:15 (solo 5 agosto, ore 22:15)

Ingresso a pagamento (escluso 31 luglio, 2 e 4 agosto) fino ad esaurimento posti a sedere

Ingresso libero: solo 31 luglio, 2 e 4 agosto.

Biglietti: Posto unico € 20, 00.

Biglietteria: all’ingresso del Chiostro di S. Francesco (Tel. 334.3117961)

Orario 10:00 – 13:00 / 18:30 – 21:30.

Presso alberghi, agenzie turistiche e rivendite autorizzate.

Prevendita On – Line: Local Emotions – www.localemotions.com

In caso di maltempo i concerti si terranno in luogo al chiuso, nelle vicinanze.

Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore.

I titolari del biglietto d’ingresso hanno diritto allo sconto del 10% presso i ristoranti aderenti.

INFO

Concerts start at h. 9:15 p.m. (only August 5, h. 10:15 p.m.)

Admission fee (excluding July 31, August 2 and 4 ), subject to seats availability.

Free admission: only July 31, August 2 and 4, .

Tickets fares: Unique seat € 20, 00 /

Ticket box on the door of S. Francesco Cloister. (Tel. 334.3117961)

Hours. 10;00 a.m. – 1:00 p.m. / 6:30 p.m. – 9:30 p.m.

At hotel receptions, tourist agencies and authorized outlets

Presale On – Line: Local Emotions – www.localemotions.com

In case of bad weather concerts will be held at a near and covered place.

Concert ticket holders receive a 10% discount at participating restairants.

Program may be subject to slight variation