THE’ DEGLI AUGURI AL GEORGES VALLET CON LICEO MARONE E LICEO GRANDI

Tra i vari tanti appuntamenti nei musei campani anche quello al Museo Georges Vallet di Piano di Sorrento con il liceo Marone e il liceo Musicale Grandi, per un thè organizzato dall’Inner Wheel di Sorrento per venerdi 30 novembre 2018.

Il Museo Correale essendo Fondazione autonoma privata non entra negli appuntamenti della Soprintendenza Polo Museale, ma esso offre ugualmente una serie di eventi imperdibili, come: a tu per tu con la restauratrice Dott.ssa Alessandra Cacace e la Tavola quattrocentesca in corso di restauro quasi ultimato, il presepe dei Fratelli Paturzo, il rientro del pluteo marmoreo con catasta di armi dalla mostra di Roma, nuove acquisizioni come il reperto egizio e la tela di Luca Giordano. Per il 4 dicembre è prevista la presentazione delle porcellane serie Rothschild di Herend, donate dal Prof Di Bello e l’inaugurazione del presepe. video saraci