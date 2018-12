Formula innovativa per godere e fruire di teatro, brevi sketch e voto del pubblico e di un esperto , con premiazione finale. Già sperimento in penisola la scorsa estate in Villa Fiorentino, con Carlo Doc Alfaro e Stefania Russo, vincitori di quella tornata Ambrogio Coppola, Sisa Iaccarino e Lucia De Maio, che ritentano la sorte con un altra piece teatrale molto esilarante. Appuntamento sabato 22 dicembre alle ore 21.00 presso il Centro Culturale di Via delle Rose.