Summertime a Villa Fiorentino. Ecco tutti gli eventi della fondazione Sorrento

Degustazioni, cabaret, libri, danza ma, soprattutto, tanta musica live. Tutto questo e tanto altro è la Summertime 2019, la rassegna estiva organizzata dalla Fondazione Sorrento ed ospitata nella splendida cornice offerta dal portico di Villa Fiorentino, la dimora che sorge lungo il nuovo corso Italia di Sorrento. Gli inebrianti aromi provenienti dall’agrumeto che circonda la struttura renderanno ancora più piacevoli le serate estive all’insegna del sano divertimento.

Per l’edizione 2019 della Summertime, la Fondazione Sorrento ha fatto le cose in grande, predisponendo un cartellone fitto di eventi che prenderanno il via già dal prossimo fine settimana per tenere compagnia a residenti e turisti fino alla fine di settembre.

“Abbiamo preparato un programma che possa soddisfare i gusti di tutti – spiega l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano -. Ci sono concerti dal vivo di diversi generi, spettacoli di varietà e di danza, ma anche degustazioni di prodotti tipici e presentazioni di libri. Proponiamo ai sorrentini ed agli ospiti della città un’estate di grandi eventi, senza dimenticare che nelle sale della Villa è in corso la mostra dedicata ad uno dei maestri del Novecento, Henri Matisse, considerata uno dei maggiori eventi culturali dell’anno in Italia”.

Ecco nel dettaglio il programma della Summertime 2019:

6, 7, 12, 13 e 14 luglio Lemonjazz Festival;

18 luglio Scent of Roses – spettacolo di danza;

19 luglio Antonella Maisto – concerto;

20 luglio Young Dublin Sinfonia – concerto (ore 19);

21 luglio Presentazione del libro di Oreste Ciccariello “La maledizione dell’acciaio” con Gigi & Ross;

26 luglio Marco Sentieri e i 2 quarti – concerto;

31 luglio Capriccio Napoletano – concerto;

2 agosto Marco Gesualdi 4tet – concerto;

9 agosto Pepp Oh & The Babe Band – concerto;

11 agosto Chi ten ‘o mar – concerto;

12 agosto Concerto di Ferragosto con la banda Città di Massa Lubrense;

16 agosto Compagnia Soleluna – concerto;

18 agosto La mia Napoli – concerto;

19 agosto Pino Daniele Opera – concerto;

23 agosto The Caponi Brothers – concerto;

29 agosto Risate sotto l’ombrellone – cabaret;

30 agosto Concetta De Luisa – concerto;

6 settembre Azul – concerto;

13 settembre Beat Flowers – concerto;

15 settembre Tutte le donne che ho amato – varietà;

19 settembre E se tu fossi l’assassino? – aperitivo con delitto;

20 settembre Zero DB Band – concerto;

Dal 20 al 22 settembre Incontri di Vini e Sapori Campani.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Eventi a pagamento con l’eccezione di Lemonjazz Festival, Young Dublin Sinfonia, presentazione del libro di Ciccariello, Concerto di Ferragosto. Incontri di Vini e Sapori Campani ingresso libero ma degustazioni a pagamento.

Per info: www.fondazionesorrento.com e 0818782284.