Successo all’evento a Roma di Basilico Italia presente” Notti di cinema e..A Piazza Vittorio”

Da Sorrento a Roma, grande successo di Maurizio Mastellone all’evento “Notti di Cinema e.. A Piazza Vittorio” che è iniziato ieri, 28 giugno e terminerà il 2 settembre .

Infatti gli organizzatori dell’evento hanno scelto di affidarsi alla qualità e genuinità dei prodotti di “Basilico Italia” per la gestione della zona destinata al food.

In piazza Vittorio, Basilico Italia gestirà sia l’angolo bar, con annesso salotto letterario dove si alterneranno presentazioni di film e libri e tanto altro a cui parteciperanno attori, registi, scrittori e campioni dello sport. E poi c’è la vera e propria zona dello Street Food dove verranno serviti: pizze a portafoglio, il famoso cuoppo napoletano con fritturine di vario genere e panini farciti. Ma non solo.

Basilico Italia allestirà un angolo pizzeria dove, su più forni, verranno preparate tutte le gamme di pizze del menu della stagione estiva. Il tutto in un’area di 3000 metri quadri, nella quale ci si potrà accomodare ai tavolini, disposti all’ombra degli alberi della piazza. Ogni giorno nell’ arena di piazza Vittorio verranno proiettati 2 film, con la partecipazione di attori e registi. Lo scorso anno, tra il pubblico mattutino, che frequenta la zona dedicata allo sport, e quello serale, si sono registrate 200 mila presenze. Uno spazio importante quello dello sport, un vero e proprio villaggio olimpico che verrà gestito direttamente dal CONI in collaborazione con le federazioni di molte discipline sportive.

Per l’occasione, Basilico Italia ha creato e sarà messa in vendita, la pizza “La Lupa” con pomodorini gialli e rossi, mozzarella, pecorino romano e basilico. Per ogni pizza “La Lupa” consumata, sarà messo da parte un euro che andrà, per il primo mese, all’associazione Onlus “Rifugio Code Felici” di Roma che cura e sostiene cani abbandonati in cerca di adozione.