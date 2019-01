UNA STRADA IN MEMORIA DI CARMELA D’ALESSIO

Sabato 12 Gennaio 2019 alle ore 16 si svolgerà la cerimonia di intitolazione del tratto di strada di Via Cassano compreso tra l’incrocio con Via delle Rose e fino al confine con il Comune di Sant’Agnello a Carmela D’Alessio, la giovane madre di Piano di Sorrento deceduta nel 2012 per essere stata investita da un’auto nell’atto di mettere in salvo la figlia di 5 anni condotta sul carrozzino. Nel 2016 l’allora Sindaco di Piano Giovanni Ruggiero insieme al Sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani inoltravano istanza alla Prefettura di Napoli tesa ad ottenere l’autorizzazione a intitolare la strada in deroga alla vigente normativa che prevede l’intitolazione ad almeno 10 anni dalla morte. A farsi promotrice dell’iniziativa sensibilizzando la Prefettura di Napoli sulla straordinarietà della circostanza è stata l’Assessore Rossella Russo che ha conseguito questo significativo risultato per cui il 12 gennaio sarà affissa la targa in memoria della D’Alessio nel tratto di strada teatro del tragico evento per cui ne assumerà la denominazione.