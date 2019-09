Stelle e musica dell’equinozio d’autunno 2019

AstroCampania associazione in collaborazione col comune di Agerola organizzano una Serata Pubblica di astronomia ad ingresso libero, gli esperti dell’associazione vi permetteranno di fare osservazioni astronomiche attraverso telescopi professionali e vedere nel dettaglio il pianeta con gli anelli Saturno, il gigante Giove e le migliaia di stelle degli ammassi stellari della Via Lattea; potrete assistere a videoproiezioni in sala conferenze e partecipare alle spettacolari simulazioni al Planetario.

La serata sarà allietata da un intrattenimento musicale d’eccezione a cura di Francesco Paolo Gargiulo.

Per partecipare agli spettacoli al Planetario (19:15 e 20:10) si dovrà prenotare inviando una richiesta via email a : osservatorio@astrocampania.it e indicare un Nome, Num. persone e Num.Cellulare (solo per il Planetario si pagherà un modesto contributo la sera stessa )