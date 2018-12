STEFANO DE CARO NUOVO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DI POMPEI

Nell’incontro di fine anno dell’Associazione Internazionale Amici di Pompei, altre all’elezione del nuovo presidente, il prof Massimo Osanna ha tenuto conferenza per illustrare le più recenti scoperte avvenute durante gli scavi tuttora in corso in una porzione della Regio V. La sorpresa è stata costituita dalla presentazione in anteprima dei mosaici raffiguranti il Katasterismos di Orione nella casa di Giove, nella regio V.

A Stefano De Caro i migliori auguri di buon lavoro.