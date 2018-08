STASERA! CHE SERA SANT’AGNELLO SAN ROCCO E FEMIN’ARTE CON RONDINELLA, MASSA CON SCUGNIZZI, SORRENTO CASARLANO. RAVELLO E POSITANO

Da Sant’Agnello con San Rocco di Maiano a Sorrento la Processione a Casarlano e poi il concerto per Aperti per Ferie a Villa Fiorentino ancora un concerto All’annunziata di massalubrense visita guidata e presentazione del volume Antica Diocesi. Femin’arte con un grandissimo evento che ha avuto successo a Napoli al San Carluccio , a Vico Equense San Ciro e altro ancora per integrare mandate su segnala evento preferibilmente e, tempo permettendo, a direttore@positanonews.it e 3381830438 Di seguito la Penisola Sorrentina e poi Costiera amalfitana dove domina il Ravello Festival stasera da non perdere a Positano lo Zadeno Trio nella piazzetta di Nocelle

Presenterà il volume il dott. Carlo Pepe nella suggestiva cornice del castello dell’Annunziata.

Prima della presentazione, si terrà una visita guidata del borgo e del castello dell’Annunziata guidata da Gennaro Galano ed Ester Esposito.

lo spettacolo delle sorelle Rondinella previsto per ieri si terrà stasera domenica 19 agosto

Cantabili armonie da una città di mare, è questo il titolo del nuovo recital di Francesca Rondinella e Giosi Cincotti in scena domenica 19 agosto alle 21,30 nell’ambito della rassegna FEMIN’ARTE l’arte al femminile organizzata dalla ProCultur, sul Belvedere Cappuccini a Sant’Agnello.

Il concerto, che ha debuttato nella stagione scorsa del teatro Sancarluccio ed è stato accolto con successo per la Rassegna “Le Sere d’Estate” in Villa Floridiana, propone parole, canti, melodie che privilegiando i brani più cantabili e amati della tradizione – dalla poesia cantata, al ritmo incalzante e arioso delle tammurriate d’autore, alla leggerezza delle canzoni ironiche – tocca le sponde di terre cugine e sorelle per sconfinare anche in quelle lingue che sentiamo ancora parlarci dentro, che qui hanno abitato. Non mancano autori della città di mare contemporanea con delle novità, così come antiche melodie riproposte con lo stile Rondinella&Cincotti che collabora dal 2012, approdando ad originali progetti artistici per raccontare il loro mondo con i suoni, i colori e i linguaggi uniti da una sola latitudine, quella musicale che confluisce nel cd “Rondinella&Cincotti:Meet& Reel” prodotto dalla SoundFly nel 2017.

Sul palco affacciato sulla costiera sorrentina saliranno artiste con le quali il duo ha diviso palchi d’arte e d’amicizia: Amelia Rondinella per una partecipazione speciale che rappresenta una “reunion” de Le Rondinella, la maestra di tango Adriana Perez Capogrosso per ricordare i tanti italiani emigrati a Buenos Aires e la danzatrice contemporanea Sonia Di Gennaro con una sua coreografia su note e parole del cantautore Gianmaria Testa.

Il tutto, con i testi e le canzoni di:

Ivano Fossati, Ferdinando Russo, Dino Campana, Raffaele Viviani,

Annamaria Ortese, Alfio Antico, Pino Daniele, Libero Bovio, Ernesto Murolo, Kurt Weill, E.A. Mario, Salvatore Di Giacomo, Andrea Camilleri, Paolo Conte, Gianmaria Testa, Almamegretta.

il vescovo monsignor Francesco Alfano presenzierà all’evento musical SUGNIZZI lunedi 20 agosto

Il 19 e 20 a Massa Centro è Scugnizzi.

Massa Lubrense- Domenica 19 e lunedì 20 agosto alle ore 21 in piazza Vescovado a Massa Lubrense, sarà in scena il musicall “Scugnizzi”.

A fare da interpreti e cantanti, tanti ragazzi ma anche adulti della parrocchia Santa Maria delle Grazie di Massa Lubrense, diretti da don Gennaro Boiano.

Il musical, in due tempi, propone la storia tutta napoletana di un prete che decide di accogliere nel suo oratorio alcuni ragazzi che sono già stati detenuti del carcere minorile di Nisida.

Oltre trenta le persone coinvolte in scena, senza contare quelli che hanno collaborato dietro le quinte. A fondersi sul palco diverse generazioni in un tourbillon di canzoni, balletti e testi che offrono notevoli spunti di riflessione.

Per l’occasione la piazza di Massa Lubrense sarà chiusa al traffico veicolare.

Le più belle canzoni di Napoli interpretate da Marina Bruno, una cantante dalla vocalità solare.

La affiancano quattro musicisti dall’esperienza internazionale, con i quali rivisiterà i grandi capolavori della musica partenopea in chiave jazz. Le splendide melodie dei classici napoletani si prestano magnificamente ad una rilettura elegante e sofisticata, tipica del mondo jazzistico, con l’intento di generare nuovi mondi musicali. Le ibridazioni e le interpolazioni con gli “standards” più noti, in un gioco sottile di citazioni e contaminazioni stilistiche. Il bluegrass, il dixieland, la blues march, i montunos cubani, lo swing, sembrano nati per incontrarsi con Napoli e le sue canzoni

SORRENTO. Questa sera, alle ore 20:30, nella stupenda location di Villa Fiorentino, la storica dimora del nuovo corso Italia di Sorrento, l’Associazione Music Melody presenta Cantabile, la canzone incontra il jazz. Il nuovo progetto di Fabio Nunziata: le canzoni più belle della musica italiana ed internazionale rivisitate e riarrangiate secondo lo stile del chitarrista e compositore partenopeo. Fabio Nunziata, da sempre vicino alla melodia ed alla forma canzone (nei suoi tre dischi precedenti ha reso omaggio a Pino Daniele e Fabrizio De Andrè), ha raccolto alcune delle canzoni più belle e ha cercato di renderle vicine al suo linguaggio compositivo ed interpretativo, con un risultato davvero sorprendente, inaspettato. Sting, Pino Daniele, Lucio Dalla, Henry Mancini, Freddy Mercury, Jimi Hendrix ed altri: le loro canzoni più celebri sono state rimodellate con intelligenza ed eleganza, per un’esperienza d’ascolto del tutto unica. Summertime 2018 è il contenitore di eventi curato dalla Fondazione Sorrento, presieduta da Gianluigi Aponte e guidata dall’amministratore delegato Gaetano Milano, con la collaborazione del Comune di Sorrento con il sindaco Giuseppe Cuomo.

In Costiera amalfitana domina il Ravello Festival E a Positano lo Zadeno Trio a Nocelle previsto ieri sitiene oggi alle 20,30 jazz di livello eccezionale.

Ravello (Salerno), Ravello Festival – Belvedere di Villa Rufolo BFO – Budapest Festival Orchestra



Maiori Enzo Avitabile in concerto

TRAMONTI Ore 20,30 – Figlino “Borgo da favola”, percorso gastronomico con artisti di strada

MINORI Dalle 18.30 alle 23 – Lungomare Expo Del Gusto

AMALFI Ore 21 – Tovere “Napoli era, ora. La posteggia napoletan