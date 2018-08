STASERA! CHE SERA eventi di oggi mercoledi 22 agosto

a Villa Fondi proiezione del film a cura dell’UNITRE di Piano. a Massa Lubrense Classica Estate, per i popolo dei poeti a Meta incontro nel giardino della gallina felice, ma la festa caotica e supercolorata è a Sant’Agata con COLORANDO. Al castello dell’Annunziata i Vox Ensamble in concerto con buffet, e poi le notti del libro, dell’eclettico Alfonso Bottone, a Minori.

Belvedere dei Cappuccini Sant’Agnello mercoledì 22 agosto ore 21:30 EBBANESIS

swing italiano e napoletano

🌈2️⃣2️⃣AGOSTO🌈 Torna il party più colorato della penisola Torna…⚡️COLOREGGIANDO⚠️

È il giorno più colorato È il giorno per spegnere le connessioni 📲 E accendere i Colori🎉

Nato dallo spirito di rivivere una delle pagine più belle che il nostro paese abbia mai scritto, che ha segnato indelebilmente le nostre infanzie, adolescenze e gioventù.

Le 5 contrade che tornano a splendere dei loro colori originali.💙❤️💚🧡💛

Vivere qualcosa di nuovo per ricordare qualcosa di passato, vi servono altre buone ragioni per partecipare⁉️⁉️

E voi, siete pronti⁉️✌🏼

Ci vediamo il 22 Agosto, continuate a seguirci per tutte le info.

L’evento si caratterizzerà per:

– Un itinerario nuovissimo per la mini-maratona alla quale quest’anno si potrà partecipare in modalità “Amatoriale” o in modalità “Gara”

– Premi e gadget per i vincitori della corsa

– DJ-set, vocalist e animazione a cura di Scuola-Zoo Eventi

– Il classicissimo blast di colore avrà effetti speciali acora più incredibili

Sono solo alcune delle novità che, ovviamente, vi invitiamo a scoprire.