STASERA! CHE SERA. EVENTI DI OGGI 21 AGOSTO

Gli eventi di oggi sono veramente da non farseli raccontare!

Come non perdere la seconda serata di PROGETTI D’AUTORE, con tutti i tanti musicisti della Penisola? A Massalubrense lo spettacolo scignizzi, che non si è potuto tenere ieri sera, e la serata al Castello dell’Annunziata. In costiera amalfitana il DE BIRECTO, la rinascita di Atrani, organizzato da Alfonso Bottone, e all’Africana il free for lady tutta la notte. Superbo il ravello Festival con l’orchestra Mariinsky.

Concerti tributo dedicati alla Canzone d’Autore. 21 agosto ore 21: Genova e la canzone d’Autore, Bindi, Tenco, Lauzi, De Andrè, Paoli e tanti altri

Mariinsky Orchestra

Direttore Valery Gergiev

Musiche di Stravinsky, Tchaikovsky

Programma

Igor Stravinsky (1882 – 1971)

Petruška

Peter Ilyich Tchaikovsky (1840 – 1893)

Sinfonia Manfred in Si minore op.68

Mariinsky Orchestra · Ravello Festival 2018