In programma per gli ultimi due fine settimana di Marzo la commedia di Francesca di Nardo con regia di Franco De Angelis. Ambrogio fa il Conte Anselmo, il Nitto fa il signorino Nicola, ecc ecc, noi di Positanonews andremo a sbirciare dietro le quinte per farvi conoscere e preparare lo spirito con cui andarci a sedere nelle poltrone del teatro San Giuseppe.