Starting TOGETHER: una notte insieme per una buona causa

Venerdì 28 Settembre, speciale appuntamento al Grand Hotel Moon Valley di Seiano. Una notte insieme, che sarà animata dal DJ Fernando Opera e organizzata da associazioni di Castellammare di Stabia, come la Leo “Enrica Liguori” e la locale sezione giovanile del Rotaract. Questo evento, che avrà inizio alle ore 19 con l’Aperitif Music Poll, oltre ad esser all’insegna del divertimento sarà utile anche per una buona causa, infatti parte del ricavato verrà devoluto alla Fondazione Melanoma Onlus dell’Ospedale Pascale di Napoli, in occasione della manifestazione “l’Arcobaleno Napoletano”.