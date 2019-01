STAGE DI APNEA CON PELLIZZARI

Nel 1974 e 1977 Maiorca e Mayol vengono a Sorrento per tentare records e per più di 40 anni di apnea in Penisola Sorrentina non se ne parlerà più. In esclusiva Campana Umberto Pelizzari, grande campione mondiale, verrà il 20 gennaio 2019 a Sorrento per uno stage. L’evento sarà promosso dalla Sorrento Apnea A.s.d. unica associazione apneistica in tutta la Penisola Sorrentina e Amalfitana. Umberto Pelizzari fonda nel 1995 Apnea Academy Scuola di Formazione e Ricerca per l’Apnea Subacquea e ancora oggi è a pieno titolo il riferimento Mondiale della didattica per l’apnea subacquea. La Sorrento Apnea con l’istruttore Gianmarco Giordano segue fedelmente le direttive di Apnea Academy soprattutto per la sicurezza in mare e con questo stage si vuole migliorare la formazione didattica dei curiosi, amanti del mare, pescatori e apneisti della Campania e non. Questa associazione organizza corsi di apnea, immersioni e lezioni di respirazione tutto l’anno presso la struttura Ulysse Wellness Sorrento dove si svolgerà lo stage. L’apnea non è soltanto uno sport estremo ma anche tanto lavoro sull’aspetto interiore di ognuno di noi: sessioni di respirazione, relax, training autogeno e mentale aiutano anche altri sportivi nel superare i propri limiti riuscendo ad essere consapevoli delle proprie sensazioni.

Lo stage si svolgerà a Sorrento presso il centro Ulysse wellness dalle 09.00 alle 18.30 no stop.