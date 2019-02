Pagina di 3 Dati 1 A 50 di 114 Gruppi per Pagina 1 10 50 100 200 333 500 1000 Tutto N U M E R O Cat Cognome Nome Chip CodSoc Nome Squadra 42 SF50 GUERRA ANNARITA (OK) EPS03 OPES – SILMA ATL. CRISTOFARO 46 SF45 ORANIO CANDIDA (OK) EPS03 OPES – SILMA ATL. CRISTOFARO 47 SF45 PERRI ANTONELLA (OK) EPS03 OPES – SILMA ATL. CRISTOFARO 65 SF40 RONCA FRANCESCA (OK) EPS9O OPES – SORRENTO RUNNERS 71 SF40 VACCA FABIOLA (OK) CE905 MONDRAGONE IN CORSA 75 SF40 IAZZETTA FORTUNA (OK) SI EPS14 ASC – NEW ATLETICA AFRAGOLA 88 SF55 RINALDI NICOLETTA (OK) SA126 ATLETICA VIS NOVA 89 SF65 TERRALAVORO ANGELA MARIA (OK) SA126 ATLETICA VIS NOVA 95 SF40 LEPORE FABIANA (OK) EPSW3 USACLI – PODISTI ALTO SANNIO 99 SF45 GIORGI SIMONA (OK) CE033 ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 101 SF40 MARINO ROSA (OK) NA974 FINANZA SPORT CAMPANIA 102 SF40 LOMBARDI SIMONA (OK) SI NA974 FINANZA SPORT CAMPANIA 108 SF40 COGNETTA NATASCIA (OK) SI EPSRA UISP – ARTERUNNING 112 SF45 BIRRA MARIAROSARIA (OK) NA974 FINANZA SPORT CAMPANIA 114 SF35 RUGGIERO MARISA (OK) SI NA992 CAIVANO RUNNERS 119 SF45 BOSSA RITA (OK) NA982 ATLETICA LEGGERA PORTICI 129 SF45 IANNELLI ANNA (OK) NA992 CAIVANO RUNNERS 136 SF40 DI MARTINO AMALIA (OK) SI NA992 CAIVANO RUNNERS 153 SF COLESANTI ROBERTA (OK) SI EPSW3 USACLI – PODISTI ALTO SANNIO 155 SF DE BLASIO CINZIA (OK) EPSW3 USACLI – PODISTI ALTO SANNIO 169 SF40 NUNZIATA ROSETTA (OK) EPS4L ACSI – SAN VITALIANO SPORTING 190 SF55 TROJANO MARIA (OK) SI NA970 COLLANA MARATHON NAPOLI 203 PF GOURSAND PARENTE GIORGIA CATHERIN (OK) SA611 PODISTICA POLLESE 211 SF45 NOCERINO GINA (OK) NA021 IL PARCO 222 SF45 SANTO MARIA (OK) EPSY3 OPES – AMICI DEL POD.MADDALONI 226 SF65 SPERANZA ROSA (OK) NA021 IL PARCO 245 SF45 RUGGIERI IVANA (OK) NA996 LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 248 SF40 GUIDA CARMELA (OK) SI NA996 LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 268 SF35 PEZZULLO VINCENZA (OK) EPSRU ASC – RUNDAGI 276 SF35 FORGIONE MANUELA (ok) BN514 AMATORI PODISMO BENEVENTO 277 SF40 MARINO ANNALISA (ok) BN514 AMATORI PODISMO BENEVENTO 282 SF45 IAZZETTA CARMELA (OK) CE888 RUNLABLITERNUM ALBANOVA BRIANO 313 SF50 ROMANO MARIA (OK) NA109 PODISTICA VESUVIANA 327 SF35 D’ONOFRIO ROSINA (OK) BN460 TELESIA RUNNING TEAM 328 SF45 LEONARDO MARIA ROSARIA (OK) BN460 TELESIA RUNNING TEAM 329 SF45 PALMIERI NADIA (OK) BN460 TELESIA RUNNING TEAM 332 SF50 PASCALE ANTONIA (OK) BN460 TELESIA RUNNING TEAM 340 SF40 RUGGIERO ALESSANDRA (OK) RCARD RUNCARD 342 SF50 NERONE ROSA (OK) CE905 MONDRAGONE IN CORSA 344 SF45 GIANNOTTO ROSA (OK) CE905 MONDRAGONE IN CORSA 386 SF60 TUOZZO ANTONIA (OK) SA126 ATLETICA VIS NOVA 417 SF50 DI NAPOLI ANNA (OK) NA855 GRAGNANO IN CORSA 428 SF35 ESPOSITO GIUSEPPINA (OK) NA991 ANTARES FREE RUNNER STABIA 431 SF55 CAPOZZI SONIA (OK) NA991 ANTARES FREE RUNNER STABIA 432 SF60 BOSCHI SILVANA (OK) SI NA991 ANTARES FREE RUNNER STABIA 435 SF35 SANTANIELLO MARIA GRAZIA (OK) NA991 ANTARES FREE RUNNER STABIA 449 SF45 GIOCONDO ASSUNTA (ok) NA641 MOV.SPORT. BARTOLO LONGO 458 SF50 AVINO IMMACOLATA (OK) EPSG8 OPES – BOSCOREALE RUNNING 460 SF45 CAROTENUTO RAFFAELLA (OK) EPSG8 OPES – BOSCOREALE RUNNING 462 SF45 TONDO DEBORAH (OK) EPSG8 OPES – BOSCOREALE RUNNING TOTALE (114 PARTECIPANTI) Pagina di 3 Dati 1 A 50 di 114 Gruppi per Pagina 1 10 50 100 200 333 500 1000 Tutto