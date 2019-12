Sorrento - \"Warka Water\", Arturo Vittori incontra le scuole locali

Sorrento – Lunedì 9 dicembre, alle ore 10, presso il Teatro Comunale Tasso di Sorrento, l’architetto e designer Arturo Vittori, incontrerà gli studenti sorrentini.

Interverranno il sindaco Giuseppe Cuomo, il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Teresa de Angelis.

Il fondatore dello studio Architecture and vision, in costiera su invito di Mauro Fiorentino, presenterà il suo progetto ”Warka Water”, che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sulla necessità Diu condividere in modo equo e sostenibile la risorsa più preziosa che abbiano i natura: l’acqua.