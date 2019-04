Sorrento: A Villa Fiorentino un sabato all’insegna dell’arte, dell’artigianato e della buona musica

Sabato 20 aprile a Villa Fiorentino sarà una giornata piena di impegni.

Si inizia alle ore 10:00 con il laboratorio “Una Sirena per Sorrento” a cura del maestro ceramista Alessandro Ottone che cercherà di realizzare dal vivo, in una sola giornata, una sirena alata in gres bianco di 50 centimetri.

Alle ore 16:30 riprenderanno i laboratori aperti ai bambini “Artigiani e piccole mani”, momenti di svago creativo in cui piccoli seguiti dalle mani esperte degli artigiani potranno dilettarsi a creare le loro opere.

Infine, alle ore 19:00 concluderemo la giornata a ritmo di musica con l’evento “Chi la fa e chi la suona” moderato dal giornalista pubblicista Eugenio Lorenzano. Il liutaio Rosario Esposito ci racconterà la sua professione e presenterà “l’ultima arrivata” la chitarra elettrica “Sunny”.

Avremo l’opportunità di ascoltare il suono del suo strumento, in alcuni pezzi fingerstyle ed altri standard, grazie al musicista Antonio Ostuni. Quest’ultimo, dall’età di 18 anni ha suonato in numerosi gruppi Blues, ha registrato per l’artista Gerardo Attanasio, per le band Pennelli di Vermeer, The Softone e molte altre band indie ed attualmente collabora con la band Happy M.I.L.F..

Dunque un sabato da non perdere, all’insegna dell’arte dell’artigianato e della buona musica.