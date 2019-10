Sorrento, Villa Fiorentino ospita “Stelle e Sirene” e Miss Universe Italy 2018 in sfilata

Nel weekend Villa Fiorentino ospita Stelle e Sirene, kermesse organizzata da Asmef in collaborazione con il Comune di Sorrento, la Fondazione Sorrento e l’Unione industriali di Napoli. Un evento che punta a promuovere la cucina e le eccellenze del Belpaese. “Nostro intento – spiega Salvo Iavarone presidente di Asmef – è quello di coniugare le identità territoriali, espresse attraverso i prodotti gastronomici, ma non solo, con il mondo globale che ci osserva. Avremo dibattiti, spettacoli musicali, aziende che promuovono le loro attività ed i loro prodotti presso gli stand allestiti a Villa Fiorentino, con la sfilata di moda domenica alle 18, al centro dello scenario”. Da anni Asmef organizza a Sorrento Capitan Cooking, Il famoso concorso di cucina guidato da Nadia Pedicino e Gian Marco Carli (che curerà lo show cooking in programma a Villa Fiorentino) basato su ricette provenienti da emigrati italiani all’estero e patrocinato dal ministero per gli Affari Esteri, che sarà presente ai lavori a Stelle e Sirene con un suo rappresentante. Il programma prevede sabato 12 ottobre l’inaugurazione alle ore 10 ed a seguire apertura degli stand e percorso gastronomico. Alle ore 18 dibattito su “La gastronomia come attrattore di italiani ed espatriati – L’esperienza di Capitan Cooking” moderato dalla giornalista della Rai Camilla Nata. Parteciperanno Giovanni De Vita in rappresentanza del ministero degli Affari Esteri, Salvo Iavarone presidente dell’Accademia della Pizza, Corrado Matera assessore al Turismo della Regione Campania, lo storico Antonino Cuomo e la responsabile del progetto Tipics, presidi delle scuole alberghiere e studenti Martina Di Bartolomeo. Alle ore 20 show cooking con lo chef Gian Marco Carli “Spaghetti alla Nerano e non solo…” Domenica 13 ottobre apertura degli stand alle ore 10 ed alle 17 dibattito “Il Made in Italy nel mondo” moderato da Valeria Mangani con la partecipazione di Carlo Palmieri e Teresa De Angelis. Alle 18 è prevista la sfilata della casa di moda Kristal B, di Roma, una tra le più importanti in Italia. Prevista la presenza di Valeria Mangani, già presidente di Alta Roma in passato, Carlo Palmieri, leader di Carpisa e Yamamay, ed Erica De Matteis, Miss Universe Italy 2018, che sfilerà come modella. La sfilata sarà accompagnata dalla performance canora di Francesca Maresca. Alle 19 momento di spettacolo dedicato al tango argentino con Nunzia Argentato, presenta Annamaria Gargiulo. Alle 19.55 poesia d’autore con Francesco Palmieri in “Na Serata ‘e Stelle”. Alle 20 show cooking con Gian Marco Carli “Totani e patate, cucina tipica”. Alle 21:30 spettacolo musicale. “Ringrazio il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento Gaetano Milano, ed il presidente dell’Unione industriali di Napoli Vito Grassi – conclude Iavarone – che hanno creduto nel progetto.