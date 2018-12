Magicmedleyballet è pronta per condividere con il pubblico la loro fiaba di Natale, scritta da Marilina Iacono ed interpretata dalle sue allieve. A Villa Fiorentino,Sorrento la prima rappresentazione, alle ore 18 con il prequel di questo originale balletto. Mercoledi 19 alle ore 21 lo spettacolo per Intero presso la sede della Magic in via delle rose,36 a Piano di Sorrento.