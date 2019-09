Sorrento. A Villa Fiorentino continua il Summertime con Azul in concerto il 6 settembre ore 21.00

Azul è un progetto frutto della fusione di esperienze musicali differenti, che hanno trovato baricentro in un unico comune denominatore che parla al mondo, che scava attraverso paesaggi e suggestione dei luoghi, e li fa musica. Interamente in spagnolo il concerto riporta il suono a strumento d’indagine, alla capacità di tradurre i posti in note, in un processo di osmosi tra città, deserto, colori e sfumature dei particolari di un viaggio che è anche e soprattutto ricerca del sé, condivisione di un momento d’incontro con la bellezza che si fa anello di congiunzione tra performer e pubblico.

on stage:

Marilena Vitale – voce

Dario Dartariello Di Pietro – chitarre

Riccardo Schimtt – percussioni e batteria

Enrico Valanzuolo – tromba

Per info: 0818782284 ticket: € 10 (se porti un amico entra gratis)