Sorrento: A Villa Fiorentino concerto pasquale del Chorus International

In occasione delle festività pasquali fa tappa a Sorrento la tournée del Chorus International. L’appuntamento,promosso dalla Fondazione Sorrento e patrocinato dal Comune, è in programma sabato prossimo, 20 aprile 2019, alle ore 19, a Villa Fiorentino.

Chorus International è formato da un gruppo di giovani virtuosi del canto che propone la tradizionale musica gospel. La formazione nasce come opportunità di unire l’interesse per il canto e la passione per i viaggi. Infatti la corale è composta da ragazzi americani, australiani e di alcuni paesi europei che vanno in giro per il mondo proponendo la loro arte.

Chorus International ha deciso di esibirsi a Sorrento dopo una breve visita a Roma. Il maestro Kym Scott assieme alla sua collega Maryann Lasorsa ha selezionato una serie di brani internazionali da presentare alla comunità sorrentina.