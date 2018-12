Sorrento: Via della Pizza, cento metri di solidarietà per gli amici a quattro zampe – 6 dicembre ore 16.00

Giunge alla quarta edizione La Via della Pizza, l’appuntamento con il gusto e la solidarietà che si terrà nel centro storico di Sorrento, giovedì 6 dicembre, al partire dalle ore 16, a cura dell’assessorato al Marketing Territoriale ed al Commercio del Comune di Sorrento.

Cento metri di pizza, a base di un impasto al cacao ed interamente ricoperta di crema al cioccolato, invaderanno i vicoli della città. A realizzarla, un gruppo di pizzaioli, coordinati dallo staff del ristorante Re Food. Il ricavato del ticket, che prevede anche un assaggio di birra artigianale offerta dal Birrifico Sorrento, sarà destinato all’acquisto dell’arredo urbano come segnaletica, contenitori per le deiezioni e recinzioni, per le quattro aiuole di sgambamento per cani individuate dal Comune di Sorrento.

“Un appuntamento da non perdere quindi, non solo per i golosi ma anche per gli amanti degli animali – spiega il consigliere comunale Desiree Ioviero, che ha coordinato l’iniziativa – Grazie all’impegno dell’amministrazione, e nel caso specifico dell’assessore Massimo Coppola, di tanti privati e di associazioni, stiamo lavorando per accrescere la sensibilità dei cittadini nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Vi aspettiamo numerosissimi a questo manifestazione che addolcirà i vostri palati e il vostro cuore”.