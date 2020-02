Sorrento. Venerdì il Premio Sirena d’Oro all’Olio d’oliva

Venerdì 21 febbraio, alle ore 12, presso il Palazzo Municipale di Sorrento, in piazza Sant’Antonino 1, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 18ma edizione del Premio Sirena d’Oro, dedicato agli oli extravergini di oliva Dop, Igt e Bio, promosso dal Comune di Sorrento, in collaborazione con Coldiretti Campania, con il patrocinio di Unioncamere Campania, in collaborazione con Associazione Oleum, Gal Terra Protetta, Associazione Aprol Campania, Unaprol e Associazione Nazionale Donne dell’Olio.

All’incontro con i giornalisti prenderanno parte il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, l’assessore all’Agricoltura, Lorenzo Fiorentino, il direttore di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda e del presidente del comitato tecnico del Sirena d’Oro, Tullio Esposito.

Al termine della conferenza stampa è prevista una degustazione, con oli extravergini di oliva e prodotti tipici del territorio.