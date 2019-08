A Sorrento un tributo a Pino Daniele. Questa sera si ricorda il grande cantautore partenopeo deceduto il 4 gennaio del 2015. L’appuntamento è a Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento, per un appuntamento che rientra nella programmazione della Summertime 2019, rassegna organizzata per intrattenere residenti e turisti durante i mesi estivi.

Pino Daniele Opera è una selezione di canzoni del “nero a metà”, riviste in chiave operistica. In scaletta grandi successi riletti dal maestro Paolo Raffone e suonati da alcuni musicisti che, nel corso dei decenni, hanno collaborato con lui: da Rosario Jermano, Ernesto Vitolo, Antonio Onorato e Roberto Giangrande, a Valentina Crimaldi e Donatella Brighel. La voce è quella del giovane musicista e cantante Michele Simonelli.

L’idea del progetto nasce da una storia di profonda amicizia che legava Pino Daniele e Paolo Raffone, ma soprattutto dalla loro collaborazione che prende le mosse dalla formazione musicale di Pino, fino alla pubblicazione dei primi dischi che lo portarono all’attenzione del pubblico. Alcuni di quei brani, arrangiati in via sperimentale da Raffone sono rimasti nel cassetto per anni. Oggi, finalmente sono pronti ad incontrare fan e neofiti del “Lazzaro felice” .

Ticket 22,50 euro.

Start ore 21:30.