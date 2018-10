Sorrento: Tornano i suoni divini in Cattedrale

L’appuntamento ormai consolidato con la grande musica italiana e internazionale di Suoni Divini è per il primo e due dicembre nella Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo di Sorrento. Come per le altre edizioni il programma offre musica apprezzata a livello internazionale grazie e nomi di artisti unici nel loro genere.

Sabato 1 dicembre l’appuntamento è con il duo Musica Nuda di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Non hanno bisogno di presentazioni. Il loro successo è scaturito dall’incontro tra i due, un’intesa musicale e artistica che ha saputo esprimere il meglio di entrambi. Il nome del duo rispecchia l’approccio schietto ed essenziale che Magoni e Spinetti hanno con la loro arte musicale. In quindici anni di intensa attività concertistica in tutto il mondo Musica Nuda ha collezionato riconoscimenti prestigiosi non solo in Italia ma anche all’estero, dalla Targa Tenco (2006) al Les quattro clés de Télégrama (2007).

Domenica 2 dicembre si esibirà ViktoriaTolstoy. Non ci si sbaglia a chiedersi se quel cognome abbia a che fare con il famoso scrittore russo Lev Tolstoj, infatti si tratta proprio del trisnonno. L’arte quindi è di famiglia anche perché suo padre era un rinomato musicista jazz svedese. È stato il padre ad introdurre sua figlia nella scena musicale e il successo era lì ad attenderla. Oggi ViktoriaTolstoy è un’artista affermata non solo nell’ambito jazz ma anche nel mondo pop. I suoi lavori sono entrati più volte nelle classifiche di molti paesi europei. A soli vent’anni, nel ’94, ha inciso il suo primo album. Due anni dopo con Älskad För ha scalato le classifiche svedesi. A seguire è nato l’album “White Russian” edito da Blue Note e il contratto in esclusiva con l’etichetta tedesca Act. Da allora ha potuto affermarsi come grande artista del jazz vocale europeo. La sua capacità interpretativa è indiscussa.

Suoni Divini 2018 è organizzato dal Comune di Sorrento. I concerti si riterranno all’interno della Cattedrale e avranno inizio alle 20:30. L’ingresso è gratuito.