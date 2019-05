Sorrento: “That’s Napoli Live Show”

La That’s Napoli production presenta la seconda edizione di “That’s Napoli Live Show”, uno spettacolo musicale dedicato ai turisti che celebra la canzone classica napoletana in versione pop, nella splendida cornice della chiesa di San Potito a Napoli ed al Teatro Tasso a Sorrento. Il progetto artistico e culturale del maestro Carlo Morelli mira a sostenere i giovani talenti napoletani ed a fare in modo che possano vivere di musica in una città che rappresenta l’arte e il linguaggio musicale nel mondo e che assiste negli ultimi anni ad uno straordinario incremento turistico.

Lo spettacolo prevede un fantastico viaggio dalla canzone classica napoletana al soul partenopeo, dalle nuances delle villanelle napoletane al blues mediterraneo: gli arrangiamenti del maestro Morelli esaltano e colorano il programma musicale di moderne sonorità pop e soul, presentando rielaborazioni di brani intramontabili, come “Tammurriata nera”, “Luna rossa”, “Tu vuò fa’ l’americano”, pietre miliari della musica partenopea. Una rappresentazione che parla di Napoli non solo attraverso le note dei classici autori della tradizione, ma anche attraverso la gestualità coreografica.

Un exploit musicale capace di affascinare il pubblico di tutte le età, dai bambini alle persone più in là con gli anni, che insieme potranno scoprire il fascino di una città che ha insegnato la sua musica nelle corti di tutta Europa. Grande protagonista è il Coro della Città di Napoli, fondato e diretto dal maestro Carlo Morelli. In scena un gruppo di 20 giovani cantanti, divisi su 4 corde (soprano – mezzosoprano – tenore – basso). Ragazzi e ragazze di spiccate personalità, musicisti diplomati nei conservatori, voci estremamente diverse l’una dall’altra, unite da un unico scopo: diffondere buonumore, energia e positività attraverso la musica.

I componenti del coro, prendono “individualità” nel concerto diventando, uno ad uno, interpreti solisti di ogni brano. Il grande coinvolgimento del pubblico, il ritmo, l’esplosione di “suoni e colori” (come ha recitato il quotidiano La Repubblica), sono accompagnati dalla spettacolarità dei brani interpretati “a Cappella”, senza interventi strumentali, dove le sole voci creano armonie complesse e straordinarie che accompagnano melodie famose di grandi classici. Avvalendosi di un vasto repertorio questo gruppo di giovani voci partenopee mira a combattere la depressione con la carica energizzante della sua musica, ad allontanare lo stress e la monotonia della vita quotidiana, catturando l’attenzione dello spettatore, trasportandolo in un’atmosfera magica e suggestiva, coinvolgendolo in prima persona rendendolo attivo protagonista.

La band è stata selezionata tra centinaia, un gruppo affiatato e compatto, con alle spalle una solida impostazione musicale, arricchita da una intensa “gavetta” nei più diversi ambiti del mondo dello spettacolo. Teatro, musica, televisione, radio hanno formato il loro bagaglio artistico, rendendoli versatili ed in grado di trasmettere tutta la loro carica emozionale attraverso canzoni di indubbia bellezza: “evergreen” della musica internazionale, ricercate ballate, brani tipicamente “black” della tradizione napoletana e mondiale faranno da colonna sonora allo spettacolo del Coro della Città di Napoli. Novità della II edizione è l’utilizzo di un impianto luci di ultima generazione (raggi laser e luci led emozionali) capace di interagire con le diverse frequenze sonore.

That’s Napoli Live Show andrà in scena dal 28 aprile 2018 al 16 giugno 2019 a Napoli presso la Chiesa di San Potito tutte le domeniche alle ore 19 ed a Sorrento presso il Teatro Tasso dal 7 maggio al 23 luglio 2019 ogni martedì alle ore 21. Al termine dello spettacolo ci saranno degustazioni per gli ospiti.