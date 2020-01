Sorrento. Il Teatro Tasso domani ospita la Maschera in concerto alle ore 20:00

Domani, 10 gennaio, alle ore 20, al teatro comunale Tasso di Sorrento, serata di solidarietà con la band La Maschera.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sorrento, è organizzato da Fade In per conto della Arciconfraternita di Santa Monica, che devolverà il ricavato del concerto alla Caritas di Sorrento a favore della mensa e del centro d’ascolto.

Dopo la vittoria al Premio Andrea Parodi, conquistata due anni fa, La Maschera è stata protagonista di un tour su e giù per la penisola con tappe anche all’estero, in Portogallo, in Canada e in Corea del Sud. La scorsa estate ha suonato sui palchi dei principali festival nazionali ed internazionali tra cui il Giffoni, il Folkest, l’Home Festival di Venezia e lo Sziget di Budapest.

Info al 3282005169.