A Sorrento il “Teatro in pillole”

Nell’ambito della sfavillante programmazione, messa a punto per il cartellone 2018 della tradizionale rassegna Summertime dalla Fondazione Sorrento, in collaborazione con il Comune di Sorrento, nello scenario incantato di Villa Fiorentino, arrivano mercoledì 5 settembre a partire dalle 21,00 Stefania Russo e Carlo Alfaro a presentare “Teatro in pillole”, originale e irresistibile format teatrale ideato da Stefania Russo che riscuote enorme successo a Napoli da 4 anni e per la prima volta viene proposto al pubblico della Penisola sorrentina. “Teatro in pillole” consiste, come dice il nome, nell’esibizione degli attori in piccoli atti teatrali, pillole di talento e recitazione, della durata massimo di dieci minuti ciascuno, in gara tra loro. Alla fine il pubblico sarà invitato a decretare un vincitore in base al suo voto, mentre un giurato, personaggio affermato del mondo dello spettacolo, deciderà il voto tecnico. Stefania Russo, una laurea in Lettere con indirizzo musica e spettacolo, instancabile organizzatrice di eventi di successo, sta spopolando a Napoli con questo format, che a cadenza mensile, da ottobre a giugno, richiama artisti e spettatori in location sempre diverse, fino alla finalissima di luglio, con la super-sfida tra i vincitori di ciascuna puntata. Sul gruppo Facebook “Teatro in Pillole” vengono costantemente aggiornati appuntamenti, date, sedi, e pubblicate le foto degli eventi. Il format conta centinaia di estimatori a Napoli che seguono tutti gli appuntamenti appassionandosi alla gara tra i corti teatrali. Il contest in questi anni ha visto scendere in campo il meglio del teatro professionistico e amatoriale partenopeo. In Penisola sorrentina il format non è mai stato rappresentato: Stefania non poteva che scegliere Sorrento e Villa Fiorentino per un debutto così importante. Di grande charme anche il premio previsto per l’artista vincitore della serata, messo a disposizione da SPA ULYSSE, l’elegante DAY SPA nel cuore di Sorrento, con le sue Terme belle e suggestive, il Centro Massaggi specializzato e il modernissimo Centro Estetico: un pacchetto “Relax Day di coppia” che include percorso termale completo e massaggio rilassante da 45 minuti. E non basta: tra il pubblico votante, sarà sorteggiato un meraviglioso “percorso termale completo per due persone”. L’evento è a ingresso gratuito ed è consigliato a tutti.

Per informazioni e candidature alla gara tel 338 8265 903. Foto e video saranno a cura di Mda Set Comuncations/Mda Set Dirette Web di Lina e Michele De Angelis. Non vi resta che…esserci!!!