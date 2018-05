Sorrento Sweet Day, una gara di pasticceria amatoriale giovedì 24 maggio

Continua il ciclo di eventi promossi dal Forum dei Giovani di Sorrento. Infatti mancano ancora pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni e tutti noi siamo

lieti di invitarvi al Sorrento Sweet Day, una gara di pasticceria amatoriale che vedrà confrontarsi tutti gli amanti dell’arte dolciaria, senza limiti di età o residenza.

Sarà possibile partecipare gratuitamente consegnando la domanda d’iscrizione al Centro Informagiovani od alla Cooperativa Agricola “Le Colline di Sorrento” entro e non oltre le ore 12:00 del 21 Maggio. Tale domanda dovrà essere corredata da un documento di riconoscimento e dalla ricetta del dolce in gara. Tali informazioni permetteranno di predisporre le singole postazioni dei partecipanti e l’allestimento delle stesse.

Il giorno della gara tutti gli iscritti dovranno portare un dolce preparato in casa senza l’aiuto di professionisti del settore. Ogni dolce dovrà garantire almeno 25/30 porzioni. Ad ogni dolce sarà attribuito un numero. La manifestazione prevede una prima fase di presentazione del dolce e della sua eventuale storia. La seconda fase è di assaggio da parte della giuria di esperti che potrà esprimere giudizi e dispensare consigli. Infine la giuria di esperti consegnerà due premi che saranno costituiti da materie prime utili per la pasticceria. Nella fattispecie, al primo classificato sarà consegnata una fantastica impastatrice Kenwood, al secondo attrezzature e materiale utile per la pasticceria, mentre la giuria popolare assegnerà un terzo premio,ovvero un fornetto DeLonghi. La manifestazione, infatti, è aperta al pubblico che avrà la possibilità di degustare i dolci preparati ed esprimere la propria preferenza. Ognuno avrà la possibilità di acquistare un biglietto, al costo di 5 €, per fare almeno 3 assaggi. Con lo stesso biglietto potrà poi esprimere la sua preferenza, al fine di assegnare il premio della giuria popolare.

La gara si terrà giovedì 24 Maggio presso la Cooperativa Agricola “Le Colline di Sorrento”, sita a Casarlano (Via Casarlano 10/B) e sarà organizzata con le seguenti modalità:

Accesso dei partecipanti presso la struttura e predisposizione postazioni con assegnazione del proprio numero, alle ore 15.30;

Alle ore 16.00 assaggio dei dolci da parte della giuria di esperti;

Alle ore 16.30 apertura della manifestazione al pubblico;

Alle ore 18.00 premiazione dei partecipanti.

Un ringraziamento particolare all’Assessorato alle politiche Giovanili guidato da Avv. Massimo Coppola, al nostro sponsor “Dolci che passione” e al ristorante le Colline di Sorrento.

Buon divertimento a tutti e che vinca il migliore!!!