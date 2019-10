Sorrento stage di Haikido con Hideo Hirosawa

Col suo mezzo secolo e oltre di aikido, è ormai un’icona e uno dei massimi interpreti di quest’arte marziale. Hideo Hirosawa sarà il protagonista dello stage internazionale in programma da oggi a domenica presso il Centro Metamorfosi di Sorrento: l’occasione per cogliere il significato spirituale ed etico dell’aikido, la cui disciplina fu sviluppata dagli anni Trenta del Novecento dal grande maestro Morihei Ueshiba. I cultori di quest’arte marziale si ritroveranno all’hotel Nice che, per l’intero fine settimana, fungerà non solo da alloggio ma anche da info-point per quanti vorranno avvicinarsi alla pratica dell’aikido. Le esercitazioni saranno ospitate dal dojo del Centro Metamorfosi, a 500 metri dalla stazione centrale di Sorrento.