Sorrento. Si rinnova l’appuntamento per la giornata del microchip gratuito

Sabato 17 novembre dalle ore 9 alle 13, presso il parcheggio Lauro, a Sorrento, sarà possibile inserire gratuitamente il microchip ai propri cani.

L’evento è patrocinato dal Comune di Sorrento e realizzato in collaborazione con la Asl Napoli 3 Sud e la delegazione penisola sorrentina dell’Enpa.

I proprietari potranno portare i propri animali domestici, muniti di guinzaglio e di strumenti per raccogliere le deiezioni, nonché con una fotocopia del documento e della tessera sanitaria. Per coloro che usufruiranno del servizio ci saranno anche gadget e buoni sconto offerti da Mister Pet e Canis Sapiens.

“Esprimo grande soddisfazione per quello che sta diventando un appuntamento annuale grazie anche alla disponibilità e degli enti e delle associazioni coinvolte – dichiara il consigliere comunale Desirèe Ioviero – Ogni piccolo passo nel campo della tutela e della corretta tenuta degli animali d’affezione, costituisce un importante traguardo culturale e sociale soprattutto in un territorio come il nostro, che ha da poco incominciato a seguire con costanza questi obiettivi. Il microchip, oltre ad essere obbligatorio per tutti i cani patronali, è anche molto utile in caso di smarrimento dell’animale, nonché per un completo monitoraggio e per un censimento di tutti i cani presenti sul territorio locale e nazionale”.